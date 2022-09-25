محافظِ الأحساء يعزِّي في وفاة رجل الأمن الوكيل رقيب فهد الكليب

المناطق_واس

قدَّم صاحبُ السموِّ الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء – اليوم- التعزيةَ لعائلة رجل الأمن الوكيل رقيب فهد بن سالم الكليب من منسوبي قيادة دوريات الأمن بمحافظة الأحساء ـ رحمه الله ـ الذي وافته المنية إثر حادث مروري في أثناء تأديته عملَه،قد تمَّت الصلاة عليه بمحافظة الأحساء.

ونقلَ سموُّه تعازيَ القيادة الرشيدة ،وتعازيَ سموِّ أمير المنطقة الشرقية وسمِّو نائبه لأسرة رجل الأمن ـ رحمه الله ـ ، سائلاً المولى عزَّ وجلَّ أن يتقبلَ الوكيل رقيب فهد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وعبَّر ذوو الفقيد عن شكرهم وتقديرهم لسموِّ محافظ الأحساء على مواساته لهم في فقيدهم، مؤكدين أن ذلك غير مستغرب على سموِّه حفظه الله.