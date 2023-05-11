محافظِ الدرعية يستقبل عددًا من أهالي المحافظة

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استقبل صاحبُ السموِّ الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن تركي، محافظ الدرعية، في مقر المحافظة، اليوم، عددًا من أهالي وأعيان المحافظة.

ورحَّب سموُّه في بداية الاستقبال بالجميع، مستعرضًا بعض الموضوعات التي تهم المحافظة ومكانة الدرعية تاريخيًّا.

ونوَّه سموُّ محافظِ الدرعية بالدعم والرعاية الكريمة من القيادة الحكيمة للمحافظة أسوة بجميع محافظات المملكة لتحقيق رؤية 2030، سائلاً سموُّه الله أن يديم على المملكة أمنها وعزّها في ظل قيادة خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود، وسموِّ وليِّ عهده الأمين حفظهما الله.