محافظِ الطائف .. الخطاب الملكي يتناغمُ مع الأحداث العالمية الكبرى ويتجاوزُ تأثيرُه حدودَ المجلس إلى آفاق عالمية

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أكدَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف أن خطابَ خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – السنوي في أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، هو خطاب المرحلة الذي بيَّن فيه – أيده الله – أن سياسة المملكة الداخلية والخارجية؛ هي التي تؤسس لها المبادئ الثابتة لهذه الدولة في قيادتها وسيادتها.

وأوضحَ سموُّه أن هذا الخطاب هو امتداد لخطاب السلام الذي سارت عليه هذه الدولة منذ تأسيسها على يد المغفور له جلالةِ الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه- ويتناغم هذا الخطاب مع الأحداث العالمية الكبرى؛ ما يجعل تأثيره يتجاوز حدود هذا المجلس إلى آفاق عالمية.

وأشار إلى أن الخطاب فيه رصد وتأكيد لمنجزات هذه الدولة ومشاريعها التنموية المستمرة، وتثمين لدور المواطن في هذه التنمية.