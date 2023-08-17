محافظِ الطائف يستعرض أعمال لجنة إصلاح ذات البين والحماية الأسرية

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استعرضَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود،محافظ الطائف اليوم،أعمالَ لجنة إصلاح ذات البين والحماية الأسرية في المحافظة.

وشاهدَ سموُّه -خلال لقائه الأعضاءَ- عرضًا عن الإنجازات والعقبات التي تواجه اللجنة والحلول الجذرية التي اتخذتها حيال بعض القضايا.

وثمَّن سموُّه جهودَ اللجنة خلال الفترة الماضية،وما نتج عنها من حلول لعدد من القضايا،مشددًا على تضافر الجهود والتحري للدقة للتأكد من صحة البيانات والبلاغات والاهتمام بالمواطن والمقيم والنظرة التحليلية بين القضايا.

وقدَّمَ أمين اللجنة ناصر القرني،شكرَه وتقديرَه لمحافظ الطائف؛لدعم اللجنة لمواصلة أعمالها والسعي في العفو وإصلاح ذات البين، مشيدًا بالتوجيهات الكريمة التي تتلقاها اللجنة من سموِّه الكريم.