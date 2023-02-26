محافظِ الطائف يستقبلُ رئيسَ المحكمة الجزائية وأمين الطائف

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استقبلَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، محافظ الطائف اليوم، رئيسَ المحكمة الجزائية بالمحافظة لؤي بن منير مطيوري، وأمين الطائف المهندس ناصر الرحيلي.

واستمع سموُّه إلى شرح عن الأعمال والإجراءات والتسهيلات التقنية المقدمة للمراجعين وسرعة إنجازها في جزائية الطائف، وعن خدمات تنمية وتطوير البنى التحتية التي تتمتع بها المحافظة.

ونوَّه سموُّه باهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- بكل ما يدعم تطوير القضاء بالمملكة، مشيداً بالدور الكبير الذي يقوم به في تحقيق العدل، سائلاً الله أن يحفظ هذا الوطن وقيادته وشعبه.

من جانبه، عبَّر رئيس المحكمة وأمين الطائف عن شكرهما وتقديرهما لسموِّ محافظِ الطائف على توجيهاته السديدة، التي أسهمت في إنجاز العمل وتسهيل تواصل الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمحافظة بما يحقق المصلحة العامة.