محافظِ الطائف يطَّلعُ على سير العمل في مشروع شبكة النقل العام بالمحافظة

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ناقشَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، مُحافظ الطائف – اليوم – بحضور مساعد مدير شرطة المحافظة اللواء عبدالله الخنفري ومدير عام الإدارة العامة للنقل بالحافلات المهندس عثمان محمد العثمان، وعدد من مسؤولي القطاعات الحكومية، سير العمل في مشروعي “تشغيل شبكة النقل العام بالحافلات ومشروع خدمات البنية التحتية لشبكة النقل العام بالمحافظة”.

واطلع سموُّه على مراحل سير العمل في المشروع، مناقشاً الخطة التشغيلية للحافلات والفترة الزمنية المُقررة، موجهاً بتذليل جميع العقبات التي تواجه المشروع لضمان التنفيذ في الوقت المحدد والاستمرار في المتابعة حتى يكتمل التشغيل.

وثمَّن سموُّ مُحافظ الطائف،اهتمام صاحبِ السموِّ الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، وسموِّ نائبِه صاحبِ السموِّ الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، بمشاريع مُحافظات منطقة مكة المكرمة.