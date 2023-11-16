محافظ أبانات يلتقي بمدير فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في منطقة القصيم

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بحث محافظ أبانات حسين بن مرزوق العتيبي، مع مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم عبدالله بن محمد السبّاعي، عدداً من الموضوعات المتعلقة بخدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وجرى خلال اللقاء، استعراض ما يقدم من خدمات وبرامج للمستفيدين بالمحافظة ومراكزها التابعة، بالإضافة إلى مناقشة احتياجات الجهات التابعة للوزارة وسبل تعزيز وتطوير البرامج المقدمة من فرع الوزارة بالمنطقة لتحقيق أعلى مستويات الجودة لخدمة أبناء المحافظة.

وأكد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، أن الزيارة تأتي للنظر في احتياجات المحافظة التنموية، والبحث في الامكانيات التي يقدمها الفرع من مشاريع وبرامج، لرفع كفاءة وإنتاجية الاقتصاد والتنمية المستدامة للمستفيدين.