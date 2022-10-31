محافظ أملج يدشن المتجر الإلكتروني لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات

المناطق_فايز السميري

دشن محافظ أملج نايف المريخي صباح اليوم في مكتبه بالمحافظة, المتجر الإلكتروني الرسمي لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأملج والتي تأتي ضمن خطط الجمعية لتطوير أعمال التبرعات وتسهيلها على المتبرعينوذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ فائز سلمان الحمدي والمدير التنفيذي للجمعية عادل نفاع الحمدي .

ويهدف هذا المتجر إلى تنمية القطاع غير الربحي وفقاً لرؤية المملكة 2030 وايضاً حوكمة الأعمال الخيرية والتبرع عبر المنصات المعتمدة والمصرحة من المركز الوطني للقطاع غير الربحي وحث الجمعيات على تفعيل برامج التطوع ومواكبة التقنية.

وأشار محافظ أملج إلى الدور البارز الذي تقوم به جمعية الدعوة والإرشاد، من خلال برامجها المتنوعة والتي تعمل على خدمة المستفيدين فيها والمجتمع، والتي تؤكد حرص واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك على أهمية جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين من الجمعيات والمؤسسات الخيرية، وفق تطلعات رؤية المملكة ٢٠٣٠، والتي تستهدف تنمية القطاع الخيري.

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات الشيخ فائز الحمدي بأن تدشين المتجر الإلكتروني يمثل نقله نوعية في تطور العمل الخيري التقني في الجمعية، وذلك تماشيا مع رؤية المملكة 2030 ومواكبة لتطبيق التقنية في جميع تعاملات الجمعية.

ويعمل المتجر الالكتروني على تسهيل إيصال التبرعات من فاعلي الخير إلى مستحقيها، وذلك عبر الرابط الإلكتروني: https://store.dawaumlaj.org.sa/، إضافة إلى العديد من الخدمات التقنية الأخرى.