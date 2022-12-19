محافظ أملج يستقبل لاعبي الحوراء الحاصلين على البطولات

المناطق_تبوك

استقبل محافظ أملج نايف المريخي صباح اليوم بضيافة المحافظة رئيس ولاعبي نادي الحوراء والطاقم الاداري والفني بعد تحقيقهم عدد من الإنجازات الرياضية في المنطقة خلال عام 2022م.

وقد هنَّأَ “المريخي” اللاعبين بحصولهم على كاس بطولة المنطقة لكرة القدم فئة الناشئين وفئة البراعم ولاعبين التنس والانجازات الأخرى التي حققوها مثمنا جهود الادارة وحرصها على ضم الاسماء الشابة في الالعاب الرياضية بما يسهم في تطور الرياضة بالمنطقة خاصة والوطن بشكل عام لتمثيل الوطن في المحافل الرياضية، حاثاً الشباب على استثمار أوقات الفراغ في الرياضة من خلال الانضمام للاندية التي تلقى كل حرص واهتمام من الهيئة العامة للرياضة وبمتابعة من سمو أمير المنطقة للنهوض بالرياضة.

من جهته أعرب رئيس نادي الحوراء عن شكره لمحافظ أملج على ما يوليه لنادي الحوراء الرياضي من اهتمام وتشجيع وحرص لابنائه في المحافظة واستقباله لهم.