محافظ الأحساء: مستعدون لاستقبال زوار كأس العالم على أعلى مستوى

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كشف الأمير سعود بن طلال بن بدر -محافظ الأحساء- عن جاهزية المحافظة لاستقبال زوار ومشجعي كأس العالم 2022 والتي سوف تنطلق في دولة قطر الشقيقة يوم الأحد 20 نوفمبر 2022، وتأتي أهمية محافظة الأحساء -شرق السعودية- نظير موقعها الجغرافي المطل على دول الخليج العربي، وقربها من دولة قطر، إضافة إلى امتلاكها العديد من المقومات السياحية والتراثية والثقافية، كما تعتبر واحة الأحساء الأكبر على مستوى العالم، فيما دخلت الأحساء ضمن قائمة التراث العالمي في اليونسكو.

وقال الأمير سعود: بدأت الأحساء استعداداتها منذ عام، عبر لجنة مركزية حكومية، تعمل على وضع كافة الخدمات من الشؤون الأمنية والصحية والسياحية والتنموية، بهدف توفير أكبر حجم لتغطية خدمات زوار كأس العالم للأحساء.

وأضاف: الأحساء استقبلت خلال 2021 أكثر من 800 ألف زائر، منها 150 ألف من خارج السعودية، فالأحساء تمتلك بنية تحتية قوية، فالجهات المعنية في منظومة السياحة والتجارة بالمحافظة، قاموا بتأهيل عدد كبير من الفنادق والنزل الريفية، فالأحساء لديها 5000 مسكن، وفق حديثه للعربية.

وأبان سمو محافظ الأحساء، أن أبرز المشاريع السياحية في المحافظة، هي إعادة تجربة السائح في جبل القارة، بالتعاون مع القطاع الخاص، كما هناك تجربة السائح في واحة نخيل الأحساء باعتبارها أكبر واحة في العالم، إضافة إلى التجارب الأخرى في المنظمة السياحية، عبر 65 موقع سياحي تراثي مسجل في اليونسكو، بأدوار تكاملية بين وزارة الثقافة ممثلة في هيئة التراث، ووزارة السياحة، لوضع أفضل تجربة للزائرين.