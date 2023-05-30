محافظ الأحساء ونائب وزير الاتصالات يلتقيان رجال الأعمال وسيداته بالمحافظة

المناطق_واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء اليوم، رجال الأعمال وسيداته بالمحافظة، بحضور معالي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي، ومعالي رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، وعددٍ من قيادات ومسؤولي الجانبين وممثلي شركات الاتصالات السعودية.

ويأتي اللقاء في إطار الزيارة التي يقوم بها معالي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات لمحافظة الأحساء للوقوف على سير العمل في مشروعات البنية الرقمية الجاري تنفيذها في المحافظة، حيث ناقش خطط وبرامج الوزارة المتعلقة بتوفير بنية رقمية داعمة وممكّنة للمنطقة، إضافةً إلى التعرف على احتياجات وأولويات المحافظة، وبحث سبل العمل المشترك بين الوزارة ورجال الأعمال وسيداته، والذي من خلاله يمكن تحفيز ودعم ريادة الأعمال والابتكار بالمحافظة من خلال حاضنات ومسرعات الأعمال.

وفي ختام اللقاء، أشاد المهندس العوهلي بالأدوار البارزة التي يقوم رجال الأعمال وسيداته بالمحافظة، ووقوفهم المطلق إلى جانب المشروعات التنموية التي تستهدف المحافظة.