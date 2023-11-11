محافظ الأحساء يتسلَّم شعلةَ الألعاب السعودية 2023

المناطق_واس

تسلَّم صاحب السموِّ الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء اليوم، في مقر المحافظة، شعلة دورة الألعاب السعودية 2023، من لاعب البولينج السعودي عبدالرحمن الخليوي ولاعبة الكاراتيه مريم آل صلاح في إطار الجولة الترويجية للشعلة، وذلك بحضور عددٍ من الرياضيين والمتطوعين والمتطوعات.

وتجولت الشعلة في عدد من المواقع الأثرية في محافظة الأحساء بدءًا من قصر إبراهيم التاريخي ثم جبل القارة.

ونوَّه سمو محافظ الأحساء بما يحظى به القطاع الرياضي من دعم غير محدود من خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وهو ما جعلَ المملكةَ وجهةً رياضيةً للعديد من الفعاليات العالمية، في إطار تحقيق رؤية السعودية 2030، مثمناً سموّه المتابعة المستمرة من صاحبِ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية وجهوده في النهوض بالقطاع الرياضي.

وأكد سموّه أن إقامة الألعاب السعودية تنعكس بشكل إيجابي على قطاع الرياضة والرياضيين في وطننا، مشيرًا إلى أن إقامتها بهذا التنظيم المبهر تشكل دليلاً عملياً على إمكانات المملكة وقدرتها على استضافة أكبر الفعاليات والأحداث الرياضية العالمية.

وتهدف جولة الشعلة هذا العام إلى زيارة أبرز المعالم الثقافية والتاريخية والحضارية والسياحية من خلال مسار يجوب 66 معلماً شهيراً في جميع أنحاء المملكة، ويرافقها عدد من الأبطال والمؤثرين في المجتمع ممن كانت لهم إسهامات وبطولات وإنجازات كبيرة، لمنح جميع أفراد المجتمع فرصة مشاهدة الشعلة والمشاركة في الاحتفال بأكبر حدث رياضي وطني في المملكة.