محافظ الأحساء يتفقّد مركز الخن ويلتقي بالأهالي

المناطق_المنطقة الشرقية

تفقّد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء أمس، مركز الخن التابع للمحافظة، ضمن زيارات سموه لمراكز المحافظة، حيث كان في استقباله رئيس المركز عبدالله بن محمد بن حزام بن انديله وعدد من الأهالي.

وخلال لقاء سموّه بأهالي المركز، أكد أن مثل هذه الزيارات التفقدية تأتي وفق توجيهات القيادة الرشيدة – حفظهما الله – لتلمّس احتياجات أهالي المراكز بالمحافظة، ناقلاً سموه لهم تحيات سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه – حفظهما الله-.

من جانبه ثمّن رئيس مركز الخن زيارة سموه إلى المركز، مستعرضاً ما تحقق في المركز من مشاريع تنموية وتطويرية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.