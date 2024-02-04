محافظ الأحساء يتقدم المشاركين في سباق “الحسا تركض” 2024

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تقدم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء أمس، المتسابقين من المحترفين والهواة المشاركين في سباق “الحسا تركض 2024″، الذي نظمته مجموعة الموسى الصحية برعاية ودعم محافظة الأحساء، وأمانة الأحساء، والاتحاد السعودي للرياضة للجميع، وعددٍ من الجهات التنظيمية.

وعدّ سموّ محافظ الأحساء، السباق من المبادرات المجتمعية الملهمة التي تُسهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- حيث تحمل هذه النسخة شعار (خطوة تعادل ألف ميل لدعم مرضى إعادة التأهيل) بما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية للمحافظة، كونها تُعزز من مستهدفات برنامج جودة الحياة وتعزيز ثقافة ممارسة الرياضة مجتمعيًا، لما لها من تأثير إيجابي على صحة الإنسان.

وأكد سموّه أن المشاركة الواسعة من مختلف الشرائح العمرية في هذه النسخة تؤكد ارتفاع درجة الوعي برياضة الجري التي أصبحت ثقافة مستدامة، فضلًا عن أن الأحساء أصبحت وجهة للرياضيين الذين حرصوا على المشاركة في هذا الكرنفال الرياضي من داخل المملكة وخارجها.

وفي أثناء السباق، تقدَّم سمو محافظ الأحساء المتسابقين ضمن فئة 6 كم، بمشاركة أكثر من 12 ألف متسابقٍ وعددٍ من مديري الجهات الحكومية والقطاع الخاص ورجال الأعمال، في الوقت الذي تضمَّن الماراثون أربع فئات متنوعة، شملت الجنسين، وسط أجواء حماسية حول الطبيعة الجبلية لمتنزه الشعبة المطل على واحة النخيل.

وضم سباق (الحسا تركض 2024) أكثر من فئة ابتداءً بمسافة 12 كم، وفئة 6 كم، ووسط أجواء عائلية حرصت الأمهات وأولياء الأمور على تشجيع وتحفيز أبنائهم في سباق فئة الأطفال لمسافة 2 كم، وفي منظر بهيج، ومشاهد اجتماعية جميلة، ألتفت الأمهات وأولياء الأمور حول نقطة انطلاقة سباق فئة الأطفال، وسط أصوات التشجيع والتحفيز.

وشهد سمو الأمير سعود بن طلال بن بدر حفل التتويج، الذي أكدت خلاله مديرة التسويق والشراكة المجتمعية والمشرف العام على اللجنة التنظيمية (للحسا تركض) سارة الموسى، على أن السباق في نسخته السادسة؛ يهدف إلى تعزيز رياضة الجري ونشر مفهوم الرياضة للجميع، موجهة شكر جميع المشاركين والمنظمين لسمو محافظ الأحساء لدعمه واهتمامه بهذا الكرنفال الرياضي السنوي.

فيما أفاد المدير التنفيذي للمجموعة مالك الموسى، أن إطلاق شعار (خطوة تعادل ألف ميل)؛ لدعم مرضى التأهيل، فكل خطوة في رحلة التأهيل تمثِّل أميالًا في طريق شفاء مرضى السكتات الدماغية، والشلل الدماغي، والإصابات الرياضية، وطيف التوحد، وتأهيل الأطفال، وتبديل المفاصل، لأن هذه الفئات الغالية تستحق كل العناية والاهتمام، وسباق (الحسا تركض) يدعم رحلتهم للاستقلالية والشفاء بإذن الله تعالى.

وتضمن حفل التتويج الإعلان عن توقيع عقد الشراكة المجتمعية لتطوير مسار المشي في جبل الشعبة، بين مجموعة الموسى الصحية ومثّلها مديرة التسويق بالمجموعة سارة الموسى، ومثّل جمعية درب المدير التنفيذي للجمعية نادية الجبر.