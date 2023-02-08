محافظ الأحساء يتقدم 300 متسابق من المحترفين والهواة في ماراثون الدراجات الهوائية

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تقدم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء 300 متسابق من المحترفين والهواة في ماراثون سباق الدراجات الهوائية الأول من نوعه في المنطقة الشرقية، بمشاركة معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، وعدد من مديري الجهات الحكومية والقطاع الخاص ورجال الأعمال، والذي اطلقته الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية اليوم بتنظيم الكلية التقنية بالأحساء.

وفي ختام السباق توج سمو محافظ الأحساء الفائزين في مسارات الماراثون، حيث حقق المتسابق حسين الخويتم على جائزة المركز الأول وذلك في مسار البراعم، أما مسار ذوي الإعاقة حقق المتسابق مشاري الدبيني المركز الأول، وعبداللطيف بوعبيد المركز الثاني، وعلي بوجباره المركز الثالث، فيما حقق المتسابق عبدالله السماعيل على المركز الأول في مسار الهواة للهواة لجميع شرائح المجتمع الذي امتد إلى مسافة 6 كيلومتر، والمركز الثاني كان من نصيب المتسابق علي الشايع، فيما حقق المركز الثالث المتسابق محمد حسين الحجوري، وفي مسار المحترفين والذي بلغ مسافته 7 كيلو متر حقق المتسابق حسن علي الجمعة المركز الأول، فيما حقق المركز الثاني المتسابق علي السليمي، والمركز الثالث المتسابق مرتضى الشغب.

وأوضح الدكتور أحمد الفهيد أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تسعى من خلال تنظيم مثل هذه البرامج والفعاليات إلى تعزيز ثقافة ممارسة الرياضة مجتمعياً وتعزيز أساليب نمط الحياة الصحية بين أفراد المجتمع، ومنها رياضة الدراجات الهوائية لتشجيع أفراد المجتمع لتعزيز مستويات نشاطهم ، كجزء من برنامج جودة الحياة التي يمثل أحد أهم ركائز رؤية المملكة 2030.

ونوه الفهيد بدعم سمو محافظ الأحساء المستمر لإنجاح أنشطة وبرامج ومناسبات المؤسسة بالمحافظة، مشيراً إلى أن مشاركة سموه في السباق كان لها الأثر الكبير في إنجاح هذا الماراثون وتشجيع ممارسة الرياضة في المجتمع وتعزيز جودة الحياة.