محافظ الأحساء يتوج الفريق الفائز في بطولة سموه للقطاعات الحكومية

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توج صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر، مُحافظ الأحساء مساء “الأربعاء” الماضي، في منتزه الملك عبد الله البيئي، فريق تجمع الأحساء الصحي الفائز في النسخة الأولى لبطولة سموّه للقطاعات الحكومية لكرة القدم، والتي نظمتها أمانة الأحساء تحت شعار “وطن بلا مخدرات”، بمشاركة 20 فريقاً من مختلف قطاعات المحافظة الحكومية، وذلك وفق الأهداف الاستراتيجية التي تعمل عليها المحافظة، والمتوافقة مع مستهدفات برنامج جودة الحياة، إحدى برامج رؤية السعودية 2030، والمتمثل في دعم الأنشطة الرياضية وممارسة النشاط البدني.

من جهته، ثمن سعادة أمين الأحساء المهندس عصام بن عبد اللطيف الملا، رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، والدعم غير المحدود للبطولة، ودعمه المتواصل واهتمامه الذي أسهم في نجاح الفعالية، وانعكاس ذلك على ربط التواصل الفعال وتقوية العلاقات بين الجهات الحكومية على مستوى المحافظة، وإتاحة الفرصة للكوادر الشابة في تنمية قدراتهم واحتواء مواهبهم في إطار اجتماعي وترفيهي، كما قدم شكره إلى لجان البطولة التنفيذية والداعمين من القطاعين الحكومي والخاص.

وكرم سموّه كافة اللجان العاملة والجهات الحكومية والفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، وهي على التوالي: تجمع الأحساء الصحي وجامعة الملك فيصل، فيما حل ثالثًا فريق المؤسسة العامة للري ، وحصل فريق وزارة الرياضة على جائزة الفريق المثالي، في حين حصد اللاعب ناصر الناصر لقب هداف البطولة، واللاعب فادي السليم على لقب أفضل حارس، وطارق الشعيبي أفضل إداري فريق ، واللاعب محمد المجرسي على لقب أجمل هدف،، وهشام الهزيم أفضل لاعب.

يُذكر أنه تم توزيع فرق البطولة على 4 مجموعات، وفق آليات تنظيمية محددة لإقامة المباريات بين الفرق المشاركة للظفر بلقب البطولة ونيل الجوائز المخصصة، بالإضافة الى مشاركة طواقم تحكيمية معتمدة لإدارة المباريات بالتعاون مع مكتب وزارة الرياضة بالأحساء، وكذلك وجود لجان متخصصة قائمة على تنظيم البطولة، وأكدت أمانة الاحساء على ان تنظيم البطولة يأتي انطلاقاً من المستهدفات الرامية الى تعزيز الأدوار التكاملية للقطاعات الحكومية، تحقيقاً لبرنامج جودة الحياة.