محافظ الأحساء يدشن مبادرة “أبشر بالفطور”

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دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، بمقر المحافظة اليوم, مبادرة “أبشر بالفطور” التابعة لجمعية العمل التطوعي بالمنطقة الشرقية بالشراكة مع عدة جهات وفرق تطوعية، بحضور المشرف العام على المبادرة سعود بن عبدالعزيز الشعيبي ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية العمل التطوعي بالمنطقة الشرقية نايف العودة.

واستمع سموّه لشرح عن أهداف المبادرة ومسارات تنفيذ الحملة التي تستهدف ٢٢ موقعاً بالمنطقة وعن طريق إعداد وجبات إفطار الصائم في شهر رمضان المبارك وطرق تسلميها للمستفيدين منها.

ونوه سموّه بتوجهات القيادة الحكيمة التي جعلت التطوع أحد أهداف “رؤية المملكة 2030” للوصول إلى مليون متطوع، مؤكداً أن الدين الحنيف والعادات العربية الأصيلة تحث على التطوع وأن نجاح المبادرة يقوم على روح التكاتف والتعاون بين الفرق التطوعية وجميع القطاعات المعنية، والتنسيق فيما بينهم.