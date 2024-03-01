محافظ الأحساء يدشن مبادرة ترجمة خطبة الجمعة للغة الإشارة

المناطق_واس

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، اليوم، بجامع عبدالعزيز العفالق بحي الراشدية بمدينة المبرز، مبادرة إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الأحساء لترجمة خطبة الجمعة إلى لغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية ، بالتعاون مع جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء .

ويعد جامع عبدالعزيز العفالق أول جوامع محافظة الأحساء لتطبيق هذه المبادرة.

ونوه سموّه بالدعم غير المحدود الذي يحظى به الأشخاص ذوو الإعاقة في المملكة من القيادة الرشيدة -حفظها الله –، لتعزيز وتوفير سبل الوقاية والرعاية والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة، لدمجهم في جميع جوانب الحياة ، مؤكداً سموّه أهمية مثل هذه المبادرات النوعية التي تستهدف فئة غالية علينا جميعاً لاستفادتهم من خطب صلاة الجمعة.