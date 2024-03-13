محافظ الأحساء يدشّن مبادرتي جامعة الملك فيصل الرمضانية “أحساؤنا كفو” و”ليالي كفو الرمضانية”

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دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء ، بمقر المحافظة اليوم ، مبادرة “أحساؤنا كفو” بعنوان (عطاء وبذل) ومبادرة “ليالي كفو الرمضانية” ، اللتين أطلقتهما جامعة الملك فيصل في شهر رمضان بهدف تشجيع وتحفيز العمل التطوعي والمبادرات المجتمعية، بالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية والفرق التطوعية.

ونوه سموّه حرص واهتمام القيادة الحكيمة – رعاها الله – بالعمل التطوعي ، التي جعلت التطوع أحد أهداف “رؤية المملكة 2030” للوصول إلى مليون متطوع، مؤكداً أن الدين الحنيف والعادات العربية الأصيلة تحث على التطوع وأن نجاح المبادرة يقوم على روح التكاتف والتعاون بين الفرق التطوعية وجميع القطاعات المعنية.

واطلع على أهداف مبادرة أحساؤنا كفو ومسارات تنفيذها وما تتضمنه من إعداد وجبات إفطار الصائم في شهر رمضان المبارك وطرق تسلميها للمستفيدين ، كما دشّن سموّه فعاليات “ليالي كفو الرمضانية” التي تستهدف كافة أفراد المجتمع، لإحياء تجارب قيمة بين الماضي والحاضر خلال الشهر الكريم.

من جانبه أوضح رئيس جامعة الملك فيصل المكلف الدكتور مهنا بن عبدالله الدلامي أن الجامعة تهدف من خلال إقامة هذا المهرجان الرمضاني إلى تعزيز أواصر الترابط والتلاحم بين منسوبي جامعة الملك فيصل من جهة والمجتمع من جهة أخرى خلال الشهر الكريم، وتحفيز منسوبي الجامعة للمشاركة في الأعمال الخيرية والتطوعية، وإتاحة الفرصة لمجتمع الجامعة من الطلبة والموظفين لعرض منتجاتهم الابتكارية والإبداعية ومهاراتهم في مختلف المجالات، وتوفير فضاءات للتواصل والتفاعل بين الزوار من كافة شرائح المجتمع، وإحياء الموروث الرمضاني التراثي والمسابقات والألعاب الشعبية التفاعلية.