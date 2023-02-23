محافظ الأحساء يرعى احتفال الأهالي بيوم التأسيس

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء أمس حفل أهالي الأحساء بمناسبة يوم التأسيس، في قلعة أمانة الأحساء، على هامش مهرجان تسويق تمور الأحساء المصنعة 2023.

وأكد سموّه أن يوم التأسيس ذكـرى وطنية وفخر للمملكة يستحضر من خلالها الأحفاد تضحيـات الآباء والأجداد، وما كابدوه من تحديات في سبيل بناء وطن يمتد تاريخه لأكثر من ثلاثة قرون.

وبين سموّه أن هذه المناسبة العزيزة تمثل الكثير لشعب المملكة الذي يعتز بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة، وتعبر عن الارتباط الوثيق بين المواطنين والحكام منذ عهد الإمام محمد بن سعود منذ تأسيس الدولة الأولى في عام 1727 قبل أكثر من ثلاثة قرون حتى عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن – رحمه الله – وأبنائه البررة من بعده، مشيرا إلى أن المملكة اليوم تشهد نجاحات متعددة كثيرة وكبيرة بالداخل والخارج خصوصاً في هذه الأيام المليئة بالتحديات الكبيرة التي لم تواجهها القيادة إلا بمزيد من الحكمة.

من جانبه أوضح أمين الأحساء المهندس عصام الملا في كلمة خلال الحفل، أن الاحتفال بيوم التأسيس يُبرز ما وصلت إليه مملكة الرخاء والعطاء في عصرنا الحاضر، من مكانة سياسية واقتصادية على مستوى العالم، وما تشهده من توالي للنجاحات في مختلف الأصعدة، والنهضة التنموية المتسارعة للدولة في مجالات متعددة في هذا العهد الزاهر، والذي كرّس جُل اهتماماته ودعمه لبناء الإنسان من خلال رؤية ٢٠٣٠، والسير بهذا الوطن وشعبه إلى التطور والتقدم والنماء في كافة المجالات.

وشهد الحفل عرضا لمعزوفات وطنية وتقديم العرضة السعودية، وأوبريت عن يوم التأسيس.