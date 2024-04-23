محافظ الأحساء يرعى الحفل الختامي لأنشطة جمعية “قبس” ويكرّم الفائزين

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء مساء اليوم، الحفل الختامي لفعاليات وأنشطة جمعية الأمير محمد بن فهد بن جلوي (قبس) للقرآن والسنة والخطابة، وذلك بجمعية أدباء، بحضور أصحاب السمو والفضيلة والمعالي، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية والداعمين.

ونوه سموّ محافظ الأحساء بحرص واهتمام القيادة الرشيدة – حفظها الله – بالقرآن الكريم، والسنة النبوية ودعمها المتواصل للمسابقات والبرامج المعنية بنشر وتحفيظ القرآن، سواءً على مستوى المملكة أو على مستوى العالم، موضحاً أن هذه المسابقات تهدف إلى تحفيز التنافسية في حفظ الكتاب الكريم.

وكرّم سموّه الفائزين بمسابقة الشيخ سليمان الحماد الأسرية للقرآن والسنة والدورات القرآنية والداعمين، والمتطوعين وبعض مديري الجهات الحكومية والخاصة الذين أسهموا في نشاطات جمعية الأمير محمد بن فهد بن جلوي (قبس) للقرآن والسنة والخطابة.

وأوضح صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن محمد بن جلوي نائب رئيس مجلس الأمناء لجمعية قبس، أن الجمعية شهدت بفضلِ الله ثمّ بدعم وتوجيه سمو محافظ الأحساء تطوراً سنوياً ملموساً، لتكون اليوم أنموذجاً رائدًا يُشادُ بهِ على مستوى الجمعيات في المملكة، ففي عام 2023 بلغ عدد حفظة القرآن من الرجال والنساء ١٠١ حافظ وحافظة، وبلغت الأجزاء المحفوظة من القرآن ١٣٧٠ جزءًا، والأوجه المحفوظة ٢٤٦٠٣ أوجه، وتم منح 18 إجازة حفظ، فيما بلغ عدد الأحاديث المحفوظة 6141 حديثًا، وعدد الطلاب المسجلين ٢٦٢٩ طالبًا، و ٩٥٤ مستفيدًا من الخطابة و ١٢١٥ مستفيدًا من برامج الحصانة.

ولفت إلى أن عدد الدور والحلقات بلغ ٥٥ دارًا، وجرى تنفيذ ٨٢ برنامجًا ونشاطًا استفاد منها ٨٠١٥ مستفيدًا من 19 دولة، وبلغ العائد المالي من التطوع 1.665.312 ريال، وبلغت الساعات التطوعية ٥٤١٨١ ساعة، من خلال ٢٨٩ فرصة تطوعية استفاد منها ٢٤٠٧ مستفيدين، وعدد شركاء النجاح ٢٠ شريكًا، فيما بلغ مقياس الرضا ٩٧.٥٥% ، مقدمًا شكره لسمو محافظ الأحساء على رعايته لكل أعمال البر في المحافظة.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور احمد البوعلي أن مسابقة الحماد بدأت كفكرة ١٤٣٦هـ، لتنفذ بعد ذلك ست سنوات متتالية وبلغت تكلفتها (870) ألف ريال، ليبلغ مجموع الأفراد المشاركين في المسابقة ٢٠١٥ فرداً، مشيراً إلى أن الجمعية سعت للعمل المستدام المالي والإداري بالتنسيق مع عدد من الإدارات الحكومية والخيرية والقطاع الخاص وعززت الشراكة مع مؤسسة إخاء للأيتام في تعاون مشترك على مستوى المملكة.‎