محافظ الأحساء يرعى حفل افتتاح ملعب نادي الفتح الجديد

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، اليوم، حفل افتتاح ملعب نادي الفتح الجديد، قبل مباراة النادي أمام نظيره الفيحاء، في إطار الجولة 14 ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

وثمَّن سموّه الدعم غير المحدود الذي تحظى به الرياضة من القيادة الرشيدة -حفظها الله- التي تحرص على توفير الإمكانات كافة التي تسهم في تطور الرياضة في جميع المجالات، مشيداً بجهود إدارات النادي المتعاقبة لتطوير ملعب النادي، الذي أصبح إحدى المنشآت الرياضية الحيوية على مستوى المحافظة، ما جعله يستقبل أولى مباريات المنتخب السعودي في التصفيات المؤهلة لمونديال كأس العالم لكرة القدم لعام 2026، أمام نظيره الباكستاني.

وتأتي رعاية سموه للحفل بغرض دعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في القطاع الرياضي في مختلف مناطق المملكة، كركيزة مهمة في تحسين جودة الحياة، إضافة إلى تعزيز موقع الأحساء كوجهة رياضية وطنية عالمية، بخاصة كرة القدم التي تستقطب أكبر نسبة من الجماهير من مختلف الأعمار.

وشهدت منشآت الملعب تجديدًا بالكامل، حيث تطورت السعة المقعدية لتصل إلى 12000 مقعد مُصممة على أعلى مواصفات، إضافةً إلى المنشآت الخدمية الخاصة بالملعب مثل غرف الملابس، ومكاتب البث المباشر، والمسجد، والمواقف، ودورات المياه.

وتضمن الحفل العديد من الفقرات المميزة، بينها تدشين أغنية النادي الرسمية، ومسيرة استعراضية عالمية، وعروض الليزر التي أشعلت الحماس بين الجماهير، إضافة إلى عدد من الهدايا التذكارية المُقدمة من نادي الفتح للجماهير، وسط حضور عدد من الشخصيات الرسمية والاعتبارية في الوسط الرياضي، وعدد كبير من لاعبي النادي السابقين.