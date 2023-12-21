محافظ الأحساء” يرعى حفل انطلاق فعاليات “جمعية أدباء”

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يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، الاثنين المقبل، فعاليات انطلاق احتفالية جمعية أدباء وإعلان شعارها وبوابتها الإلكترونية، كما يُكرم مجلس الإدارة السابقة لنادي الأحساء الأدبي، وذلك في مقر الجمعية.

وأكّد رئيس الجمعية الدكتور محمود الحليبي، أن رعاية سمو محافظ الأحساء لهذه الاحتفالية تأتي ضمن جهود الحكومة الرشيدة للنهوض بقطاع الثقافة والأدب وإيجاد البيئة الثقافية المثالية لها، كما يعكس تدشين سموه للهوية الجديدة للجمعية حرصه واهتمامه على سير العملية الثقافية والأدبية وتهيئة البيئة المناسبة للمهتمين من الأدباء في مُختلف توجّهاتهم الإبداعية.