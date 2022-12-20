محافظ الأحساء يرعى حفل تكريم 144 حافظاً للقرآن الكريم في المحافظة

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء الرئيس الفخري لجمعية خير لتحفيظ القرآن الكريم مساء أمس، حفل الجمعية لتكريم 144 حافظاً ومجازاً من حفظة كتاب الله الكريم، بحضور أصحاب الفضيلة والمعالي، وعدد من المسؤولين بالمحافظة، وذلك بالقاعة الكبرى بجامعة الملك فيصل.

ونوه رئيس الجمعية الخيرية الشيخ ناصر بن محمد النعيم في كلمته بما حبى الله هذه البلاد بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين -حفظهما الله -وحرصهما على العناية بالقرآن الكريم وتدريسه وطباعته وترجمته، ودعم ذلك من خلال العديد من المسابقات الدولية والخارجية، مثمناً لسمو محافظ الأحساء دعمه ورعايته لبرامج تحفيظ القرآن الكريم بالمحافظة.

ثم شاهد سموّه خلال الحفل عرضاً مرئياً عن برامج وأنشطة الجمعية واستثماراتها، تلاه تقديم نماذج من قراءات الحفظة، مُباركاً سموّه للحفاظ والمجازين من الجمعية، مؤكداً بأن القيادة الرشيدة -أعزها الله -أولت العناية والاهتمام والرعاية لكتاب الله وسنة رسوله من خلال الجهود التي تبذل لدعم برامج تحفيظ القرآن الكريم من خلال إقامة المسابقات الدولية والمحلية، وتكريم حفظة كتابه الكريم.

واختتم الحفل بتكرّيم سمو محافظ الأحساء لحفاظ كتاب الله تعالى والمعلمين والداعمين والمساهمين في إنجاح برامج جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالأحساء.