محافظ الأحساء يرعى حفل ختام برنامج علماء المستقبل ويكرم الطلبة المشاركين

المناطق_واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء مساء أمس، حفل ختام برنامج علماء المستقبل الذي تنظمه جامعة الملك فيصل بالتعاون مع مؤسسة عبدالمنعم الراشد الإنسانية، ويستهدف مجموعة موهوبي المرحلة الثانوية.

ونوه سموّه بحرص القيادة الرشيدة -حفظها الله- على دعم الموهوبين، وتنمية القدرات الابداعية للطلاب والطالبات في مختلف مراحل التعليم، وتأهيلهم للمنافسات الدولية والإقليمية، وصناعة جيل ريادي قادر على الابتكار، مؤكداً أهمية تنسيق جهود العاملين مع الموهوبين الذي يساعد في وضع استراتيجية متكاملة لبناء الخبرات، وتبادل المعارف، ومواكبة الطموح الذي تسعى له رؤية المملكة ٢٠٣٠.

من جانبه أوضح معالي رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي أن قطاع التعليم بفضل الله تعالى، ثم بدعم حكومتنا الرشيدة -أيدها الله- يشهد تحولا تاريخيا عبر مبادرات ومستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيرا إلى أن الجامعة وضعت في قائمة أولياتها هدفا أساسيا يتمثل في دعم وتحفيز المجتمع العلمي في كل المجالات وعلى رأسها رعاية الموهبة وتنميتها، كما جاءت هويتها الجديدة لتعبر عن تطلعها لتحقيق عدد من الأهداف الوطنية، لذا وضعت مجال “الموهبة” في صدارة روافد التميز التي تدعمها في ظل احتضانها المركز الوطني لأبحاث الموهبة والإبداع، ورعايتها لمشروعاته ومبادرته، وكذلك احتضان برامج موهبة بالتعاون مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، إلى جانب إطلاق عدد من برامج الدراسات العليا المتخصصة في الموهبة ومجالاتها.

من جهته أوضح مدير عام مؤسسة عبدالمنعم الراشد الإنسانية عبدالمحسن السلطان أن مؤسسة عبدالمنعم الراشد الإنسانية تسعى دائما إلى صناعة الفرص المجتمعية النوعية، مؤكدا أن المؤسسة تسعى إلى الشريك الناجح والمختص، لذا فإن التكامل الذي لمسته المؤسسة من الجامعة وإدارة التعليم كان له الأثر الكبير في نجاح المبادرة.

من جانب آخر بيّن رئيس الفريق العلمي في البرنامج الدكتور عادل الشعيبي أن جامعة الملك فيصل نفذت مشروع برنامج (علماء المستقبل) بدعم من المؤسسة، بكونه برنامجا تدريبيا متكاملا ساهم في تأهيل 63 طالبا وطالبة من الموهبين والمتميزين في مرحلة التعليم الثانوي للبحث العلمي، وعمل على تحفيزهم للمشاركة في المسابقات المحلية والدولية، وتشجيعهم على التعاون والعمل ضمن فريق بحثي.

بعدها ألقت سمو الأميرة الطالبة نجلاء بنت عبدالعزيز بن محمد بن جلوي كلمة الطلبة المشاركين في البرنامج عبرت فيها عن مشاعر الاعتزاز والفخر بهذا الإنجاز الذي تم خلال فترة التحاقهم في برنامج علماء المستقبل، الذي أسهم في تطوير مهاراتهم وصقلها بالبحث والاستقراء، وقراءة الأوراق العلمية الرصينة، وإجراء القياسات والتحليلات الدقيقة المختبرية في المعامل والمختبرات المتقدمة.

وفي ختام الحفل كرم سمو محافظ الأحساء المشاركين من الطلبة في مسار الهندسة والتصنيع والبناء، مسار التقنية الحيوية، مسار الطاقة المتجددة، مسار الفيزياء، مسار الكيمياء، مسار الذكاء الاصطناعي في الطب(الجراحة)، مسار طب التخدير ، كما هنأ سموّه المسهمين والداعمين من الجامعة والمؤسسة على تميز ونجاح البرنامج.