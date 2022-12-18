محافظ الأحساء يرعى فعاليات الاحتفاء بـ”يوم الطفل” في جامعة الملك فيصل

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء اليوم فعاليات الاحتفاء بـ”يوم الطفل” تحت شعار “طفولة واعية”، الذي تنظمه جامعة الملك فيصل ممثلة في كلية التربية، كمساهمة منها لدعم جهود المملكة العربية السعودية في رعاية الطفولة، وتعزيز دور المحافظة الأحساء، التي اختارتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة، أول مدينة سعودية “صديقة للطفولة”, لتنضم إلى عدد من مدن العالم.

وافتتح سموّه المعرض المُصاحب للفعاليات، الذي اشتمل على مجموعة أركان تضم البحث العلمي، والألعاب، والتوجيه والإرشاد النفسي إلى جانب العيادة النفسية، واختبارات الذكاء، والمعرض الفني، بمعية معالي رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، ومدير تعليم الأحساء حمد العيسى.

ويعكس ذلك العلاقات الوثيقة بين المملكة العربية السعودية ومنظمة اليونسيف، وحرص محافظة الأحساء على تحقيق أفضل سبل العيش للأطفال ورفاهيتهم.

وأوضح عميد كلية التربية الدكتور محمد الملا، أن الاحتفاء بـ”يوم الطفل” يشمل تنظيم ورش العمل وعددًا من الأوراق العلمية المصاحبة للمعرض, بهدف توفير الفرص للمهتمين بمجالات الطفولة والتربية والتعليم من المعلمين والمهنيين والخبراء والطلبة، بالإضافة إلى إكسابهم المعارف والمهارات الجديدة التي تمكنهم من تحسين الوضع الاجتماعي والثقافي والتعليمي في مجال الطفولة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 الطموحة.