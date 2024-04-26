محافظ الأحساء يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة إنجازات رؤية المملكة 2030

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، التهنئة نيابة عن أهالي المحافظة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – على ما تحقق من مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقال سموّه:” مع صدور التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030 وما تحقق من منجزات كبيرة كان لها دور بارز في مستقبل المملكة، لدفع عجلة التنمية المستدامة”، مؤكدًا سموّه أن هذه الرؤية الطموحة والتي انطلقت بتوجيهات ومباركة من القيادة الحكيمة – أيدها الله – حققت خلال الثمانية الأعوام منجزات ضخمة حتى غدت بلادنا محط أنظار العالم في هذا التحول والتطوير الذي طال جميع القطاعات والمرافق الخدمية لتحقيق المزيد من الرفاهية للمواطن، حيث احتلت المملكة مكانة كبيرة في إنجازاتها الاقتصادية والسياحية والثقافية والتنموية والتقنية والتعليمية.

وأشار سموّه إلى أن محافظة الأحساء حظيت باهتمام ودعم ومبادرات نوعية لإحداث تنمية شاملة من خلال الرؤية المباركة 2030 ، وما تزخر به من مقومات وفرص استثمارية وإمكانات واعدة، ما من شأنه دعم جهود ومبادرات تعزيز اقتصاد الأحساء، وتنويع مصادر الدخل الوطني وتحقيق تنمية مستدامة، وتوفير الفرص الاستثمارية والمزايا النسبية التي تتمتع بها الأحساء، وما شهدته المحافظة في التحول في الرعاية الصحية، والاستثمار واقتصاد المستقبل، والسياحة بين التنمية والاستدامة، وأثر المحتوى المحلي في الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة واقتصاد المستقبل ودعم القطاع الخاص ، والاهتمام بقطاع التعليم وإيجاد البيئة التعليمية تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 .

ودعا سموّه الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ويمتعهم بدوام الصحة والعافية، وأن يديم على هذه البلاد المباركة ازدهارها وأمنها واستقرارها.