محافظ الأحساء يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة فوز المملكة باستضافة إكسبو 2030

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر، محافظ الأحساء، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو الدولي 2030 في مدينة الرياض.

وقال سموّه: إن هذا التطور الملحوظ الذي يشاهده العالم في وطننا الغالي على الأصعدة كافة، يُعطي دلالات مؤكدة على الأهمية الكبيرة للمملكة دوليًا وإقليميًا، كما أن الفوز باستضافة إكسبو 2030 في مدينة الرياض يأتي امتداداً لرؤية المملكة وتطلعاتها لصناعة مستقبل مشرق.

داعيًا سموّه الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على الوطن الأمن والرخاء والاستقرار.