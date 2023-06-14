محافظ الأحساء يزورُ نادي الفتح ويطلع على مشاريع النادي المستقبلية

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زارَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر،محافظ الأحساء -مساء اليوم- مقر نادي الفتح،والتقى رئيسَ النادي المهندس سعد العفالق وأعضاء مجلس الإدارة.

ونوَّه سموُّه بالدعم السخي والكريم الذي تحظى به الرياضة والرياضيون من القيادة الرشيدة – حفظها الله- التي تحرص على توفير كل الإمكانات التي تسهم في تطور الرياضة في جميع المجالات.

وشاهدَ سموُّه عرضاً مرئياً لأعمال الإدارة والإنجازات التي تحققت في عهد الإدارة الحالية،وأبرزها تطوير الملاعب الرديفة، وإنشاء شركة نادي الفتح الاستثمارية ومدينة أبيكس الرياضية التابعة لها، في موقعها بجامعة الملك فيصل بالأحساء،التي تحتوي أنشطة وأكاديميات رياضية مختلفة للرجال والنساء،ولجميع الفئات العمرية من عمر أربع سنوات، حيث بلغ عدد المشتركين فيها أكثر من 1000 مشترك في مختلف الألعاب؛منها: كرة القدم والسلة والطائرة والتنس الأرضي والكروس فيت والإسكواش والكاراتيه والتايكوندو والسباحة والغوص وصالات الحديد.

كما تضمن العرض المرئي نشاطات أكاديمية نادي الفتح والفروع التابعة لها والإنجازات التي تحققت على صعيد كرة القدم بمختلف فئاتها وألعاب النادي المختلفة، إضافة إلى مبنى الإدارة الجديد والفريق الأول لكرة القدم،الذي سيكون فريداً من نوعه على مستوى الأندية السعودية.

واطلع سموُّه على مرافق النادي، والمشاريع التي تم إنجازها من ملاعب ومقرات،إضافة إلى التصاميم الحديثة لمبنى الإدارة والفريق الأول لكرة القدم الذي تم البدء فيه مؤخراً.

من جانبه،نوَّه رئيس نادي الفتح بدعم القيادة الرشيدة، للرياضة السعودية ،مثمناً اهتمامَ سموِّ محافظ الأحساء برياضة المحافظة،ودعمه الدائم لجميع الرياضيين في الأحساء، مشيداً بالإنجازات التي يحققها لاعبو الفتح في مختلف الألعاب الجماعية والفردية.