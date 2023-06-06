محافظ الأحساء يزور المؤسسة العامة للري ويطلع على مشاريعها ونشاطها وخططها المستقبلية

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زار صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، اليوم، بمقر المؤسسة العامة للري، حيث كان في استقبال سموّه رئيس المؤسسة الدكتور فؤاد بن أحمد آل الشيخ مبارك وعدد من قياداتها من مختلف القطاعات بالمؤسسة .

واطّلع سموّه خلال الزيارة على عرض مصور لاستراتيجية المؤسسة ونشاطها والمشاريع المقامة بالمحافظة، وعلى أعمال فرع المؤسسة بالأحساء، ثم زار مزرعة ( ليمونة ) الإرشادية التابعة للمؤسسة واطلع على الجهود المبذولة في تشجيع المزارعين للتوسع في زراعة الليمون حيث تم تقديم عرض عن مشروع التشجير بشتلات الليمون وأنواعه المختلفة التي تمت زراعتها، كما شارك بغرس شتلات الليمون للحث على التشجير وزيادة الغطاء النباتي.

كما قام سموّه بعد ذلك بجولة لقطاع رقم (3) الخاص بنقل وتوزيع المياه ، واستمع لشرح عن مهام القطاع وآلية توزيع ونقل المياه إلى المزارع ، مشيدا بجهود القائمين على هذا العمل ومثمناً دور المؤسسة في قطاع الري بمحافظة الأحساء.

وأكمل سموّه جولته بزيارته لمختبر جودة المياه، ومبنى إدارة تقنية المعلومات بالمؤسسة واستمع لشرح من قبل المسؤولين فيها عن الأعمال والمشاريع المساندة لأنشطة الري بالمحافظة.

وفي ختام الزيارة ثمن رئيس المؤسسة لسمو محافظ الأحساء , اهتمامه المستمر ودعمه الذي يعد حافزاً كبيراً للمؤسسة ومنسوبيها لتحقيق مستهدفات مشاريعها بمحافظة الأحساء وبقية فروعها على مستوى المملكة.