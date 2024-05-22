محافظ الأحساء يزور معرض “اكتشف كفو” بجامعة الملك فيصل

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زار صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، اليوم، فعاليات معرض “اكتشف كفو”، الذي تنظمه جامعة الملك فيصل في بهو عمادة شؤون الطلاب، بحضور مسؤولي وضيوف الجامعة.

وتجول سموّه في أركان كليات ومراكز الجامعة والجهات الخارجية المشاركة، مطلعًا على ما تتضمنه من محتوى يقدم لطلبة التعليم العام من مدارس محافظة الأحساء.

وأوضح رئيس الجامعة المكلف الدكتور مهنا الدلامي، أن المعرض يهدف إلى توعية طلبة التعليم العام بالتخصصات الجامعية المتاحة وأهم البرامج الأكاديمية الحديثة.

وكرّم سموّ محافظ الأحساء في ختام زيارته للمعرض شركاء النجاح وهم الإدارة العامة للتعليم بالمحافظة، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات، كما كرم سموّه الفريقين الفائزين بميداليات ذهبية في معرض ماليزيا ITEX’24 في نسخته الـ 35 ضمن برنامج علماء المستقبل الذي تشرف عليه جامعة الملك فيصل بالتعاون مع أكاديمية الكفاح ومؤسسة عبدالمنعم الراشد الإنسانية.

وضم الفريق الأول الفائز باختراع “ضمادات طبيعية مبتكرة للجروح” الدكتور هاني عبداللطيف، والدكتور محمد جودة، والدكتورة مي خلف، والطالبة نور يوسف البوصقر، أما الفريق الآخر الفائز بابتكار “تحليل صبغات الايزو السامة من مياه الصرف الصناعي بجزيئات الفضة النانوية وطحلب البتريوكوكس”، فقد ضم الدكتور خالد رمضان، والطالبة رند إبراهيم المحبوب.