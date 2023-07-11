محافظ الأحساء يستقبلُ مدير السجون بالمنطقة الشرقية

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء بمكتبه في مقر المحافظة اليوم, مدير السجون بالمنطقة الشرقية العميد عبدالله المطيري ومدير إدارة سجن محافظة الأحساء المكلَّف المقدم محمد الخليفة.

وهنأ سموّه، العميد المطيري بمناسبة تعيينه مدير السجون بالمنطقة الشرقية، متمنياً له التوفيق، منوهاً بما تقدمه القيادة الحكيمة من عناية واهتمام بالسجناء وأسرهم.

واستمع سموّه لشرح عن شؤون النزلاء بالمحافظة وقضاياهم، وأكد أهمية خدمة النزلاء وتأمين الاحتياجات لهم وتنوع الأنشطة والبرامج التوعوية الأخرى التي من شأنها تأهيل النزلاء وتهيئتهم في مجتمعهم ليكونوا أفرادًا فاعلين ومثمرين بعد إطلاق سراحهم.

وأشاد بجهود المديرية العامة للسجون والخدمات المقدمة للنزلاء وإصلاحهم وتقديم كل ماينفعهم من برامج نوعية وخدمات متكاملة.

من جهته قدم العميد المطيري شكره وتقديره لسمو محافظ الأحساء على توجيهاته واهتمامه, مؤكداً بذل المزيد من الجهود لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة.