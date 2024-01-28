محافظ الأحساء يستقبل أهالي المحافظة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء, بمقر المحافظة اليوم، المواطنين والمقيمين, وذلك للاطلاع على احتياجاتهم في مختلف المجالات.

وأكَّدَ سموّه أهمية تقديم جميع الخدمات للمستفيدين وسرعة إنجازها لهم، في ظل توجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه، وذلك بالتعاون والتنسيق المشترك مع مختلف الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها وتنجز أعمالها بكل دقة وتفان للمستفيدين.

كما أشاد بالدور الكبير الذي تقدمه تلك الجهات لخدمة المجتمع، مشدداً على أهمية المتابعة المستمرة للاطلاع على متطلبات المواطنين والمقيمين مع الجهات ذات العلاقة، لإيصال المقترحات الهادفة التي تسهم في تحقيق تطلعات الأهالي والمواطنين بمختلف مدن ومراكز المحافظة.