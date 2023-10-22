محافظ الأحساء يستقبل أهالي المحافظة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء بمكتبه بالمحافظة اليوم، المواطنين والمقيمين لتفقد احتياجاتهم في مختلف المجالات.

وأكَّدَ سموّه خلال اللقاء، على أهمية تقديم جميع الخدمات للمستفيدين وسرعة إنجازها لهم، في ظل توجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه، وذلك بالتعاون والتنسيق المشترك مع مختلف الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها وتنجز أعمالها بكل دقة وتفان للمستفيدين، مشيداً بالدور الكبير الذي تقدمه تلك الجهات لخدمة المجتمع، مع أهمية المتابعة المستمرة للاطلاع على متطلبات المواطنين والمقيمين مع الجهات ذات العلاقة، لإيصال المقترحات الهادفة التي تسهم في تحقيق تطلعات الأهالي والمواطنين بمختلف مدن ومراكز المحافظة.