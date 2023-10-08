محافظ الأحساء يستقبل الأطفال المتعافين من مرض السرطان

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء ، بمكتب سموّه في مقر المحافظة، اليوم ، مجموعة من الأطفال المتعافين ومنهم تحت العلاج من مرضى السرطان ضمن مبادرة تحقيق أمنية لعام 2023.

وقدم سموه هدايا تذكارية لهم ، ورافقهم المشرف العام على مؤسسة الديوانية للعمل التطوعي الوقفية عبد الله بن عكرمة أبوجهل ، والمدير التنفيذي لجمعية السرطان الخيرية بالأحساء الدكتور فؤاد الجغيمان, وعددًا من شركاء ومستفيدي المبادرة في محافظة الأحساء.

واستمع سموّه لشرح عن برامج ومشاريع المؤسسة وسير مشروع مبادرة تحقيق أمنية لعام 2023 ، التي تأتي بالشراكة مع جمعية مكافحة السرطان الخيرية بالأحساء -حيث انطلقت في اليوم العالمي للعمل الخيري (5 سبتمبر 2023) – وهي مبادرة تستهدف الأطفال المصابين بمرض السرطان عبر تحقيق أمنياتهم وفق آلية معينة تهدف إلى التخفيف من معاناتهم هم وذويهم ، وتعزيز روح التكافل الاجتماعي.

وأكد محافظ الأحساء, أهمية العمل الخيري في تعزيز التطوع والإحسان بما ينمي الأواصر الاجتماعية، ويُسهم في خلق مجتمعات أكثر شمولية ومرونة من خلال دعم الخدمات العامة في مجالات الرعاية الطبية، والتعليم وحماية الأطفال ، مثمناً سموّه ما تقدمه مؤسسة الديوانية من جهود في خدمة المجتمع وتعزيز الجهود التطوعية في المحافظة.