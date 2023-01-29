محافظ الأحساء يستقبل الرئيس التنفيذي لمركز تنمية الغطاء النباتي

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء , بمكتبه اليوم، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر الدكتور خالد العبدالقادر والوفد المرافق له.

وأكد سموّه أهمية الأهتمام بالمقدرات الطبيعية لما لها من أثر بالغ على جودة حياة الإنسان، مطلعاً على برامج ونشاطات المركز وإستراتيجية العمل البيئي التي يقوم عليها المركز وبرامج مكافحة التصحر، موجها بتسريع خطوات تطوير منتزة بحيرة الأصفر ومنتزة بحيرة العيون وبرفع معدل إنتاج الشتلات لزيادة نسبة الغطاء النباتي في المحافظة.