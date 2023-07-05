محافظ الأحساء يستقبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام إخاء وعددًا من منسوبيها

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء بمكتبه بالمحافظة اليوم، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام ” إخاء ” المهندس عمر بن عبدالرحمن الحسين وعدداً من منسوبي المؤسسة.

واستمع سموّه لشرح عن المؤسسة والأدوار التي تقوم فيها لتمكين الأيتام وتحسين جودة حياتهم، ومنجزات وأعمال المؤسسة خلال الفترة الماضية والتي تقدم خدماتها الاجتماعية والتربوية والتمكينية للأيتام ذوي الظروف الخاصة.

ونوه سموّه بدعم وأهتمام القيادة الرشيدة – حفظها الله – للأيتام بالمملكة وما تقدمه من برامج ومبادرات نوعية لهم، مشيداً بما تقدمه المؤسسات والجمعيات الخيرية من برامج لأفراد المجتمع والأيتام وتقديم جميع الخدمات لهم.

فيما ثمن المهندس الحسين، دعم سمو محافظ الأحساء للمؤسسة ومستفيديها.