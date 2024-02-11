محافظ الأحساء يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة مكاتفة الاستشارية

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء في مكتبه اليوم, صاحب السمو الأمير الوليد بن ناصر بن فرحان المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة مكاتفة الاستشارية، يرافقه عددٌ من منسوبي الشركة.

واطلع سمو محافظ الأحساء على أبرز أعمال الشركة المتخصصة في بإدارة مشاركة المجتمعات في تطوير وتنفيذ السياسات العامة؛ للإسهام في بناء مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح.

من جهته, أكد الرئيس التنفيذي للشركة أن جهود مكاتفة الإستراتيجية في مشاريع متعددة بين القطاعين العام والخاص تسهم في تطوير التشريعات والأنظمة، وتطوير الحلول التقنية المختلفة في إشراك أصحاب المصلحة، منوهًا بما يحمله هذا اللقاء من فرص متعددة مستقبلية في خدمة الأحساء وأهلها.