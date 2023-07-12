محافظ الأحساء يستقبل المشرفين على مبادرة روح وريحان في جلسته الأسبوعية “الثلاثائية”

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، خلال المجلس الأسبوعي “الثلاثائية” بمقر المحافظة أمس، مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل، ورئيس مجلس جمعية الأمير محمد بن فهد بن جلوي للقرآن والسنة والخطابة قبس الدكتور أحمد البوعلي، والمشرفين على مبادرة روح وريحان بنسختها الثانية، بحضور أصحاب الفضيلة والمعالي ومسؤولي الجهات الحكومية والأهالي.

ونوّه سموّه بما توليه القيادة الحكيمة -أيدها الله- من دعم واهتمام بتحفيظ القرآن الكريم منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز -رحمه الله- حتى هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، مشيدًا بمبادرة روح وريحان، وما تقدمه من اهتمام بالقرآن وتعليمه وحفظه، مقدمًا التهنئة للفائزات وشكره للداعمين وشركاء النجاح للمبادرة.

وجرى خلال اللقاء عرض فيلم وثائقي عن مبادرة “روح وريحان” وأهدافها وإنجازاتها، التي تضمنت على مدى موسمين على التوالي 75 مشاركة و35 حافظة للقران الكريم.

من جانبه أشاد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل، بالبرامج التدريبية والدينية والتعليمية والتأهيلية وبرامج حفظ وتفسير القرآن الكريم، التي تقدم للفتيات من مختلف دور الأيتام؛ بهدف تعزيز الجانب الديني، والتطوير المعرفي، وتنوير الجانب الروحي من خلال التدبرات القرآنية و التأملات اليومية.

وأوضح رئيس مجلس جمعية الأمير محمد بن فهد بن جلوي للقرآن والسنة والخطابة قبس الدكتور أحمد البوعلي، أن مبادرة روح وريحان تعد إحدى برامج الجمعية التي تضم 7 مبادرات و13 مشروعًا، و79 منشطًا، منبثقة من أهداف الجمعية، وقد حقق منها 70٪ ، خلال الـ 6 أشهر من عام 2023، مشيرًا إلى أنه استفاد من الجمعية 5000 مستفيد من 16 دولة و 42 حافظًا و9 إجازات ووقعت 6 شراكات.

من جهتها بينت صاحبة مبادرة “روح وريحان” ماجدة محمد، أن المبادرة في نسخته الثانية، هدفت إلى التدبر في معاني القرآن وتفسير آياته والوقوف على معانيه، إلى جانب التركيز على تفعيل الرقابة الذاتية وتعزيز البناء الفكري السليم والتقويم السلوكي المستمر، لمساعدة الفتيات على تخطي الصعوبات بروح عالية.

وفي الختام كرم سموّه الفائزات العشر الأوائل على مستوى المملكة في حفظ الجزء الـ 30 (عم) في مبادرة “روح وريحان” بنسختها الثانية، وكرم الداعمين وشركاء النجاح، وهم وقف عبدالله السلطان وفندق جراند جري وقرطاسية سكول، وعدداً من مديرات دور الأيتام بالمملكة.