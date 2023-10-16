محافظ الأحساء يستقبل رئيس الجمعية التاريخية السعودية

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء بمكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة الجمعية التاريخية السعودية الدكتور سامي بن سعد المخيزيم، وعددًا من الأكاديميين من أعضاء الجمعية.

واستمع سموّه إلى أبرز أهداف الجمعية كالعناية بتاريخ المملكة والجزيرة العربية والتاريخ الإسلامي دراسةً وتحقيقًا وتوثيقًا، وإقامة المؤتمرات والمعارض العلمية، وإصدار المطبوعات المختلفة، وتيسير تبادل الإنتاج العلمي والأفكار العلمية بين الهيئات والمؤسسات، كما اطلع على مشاريعها المستقبلية.

ونوَّه بالاهتمام السخي والعناية الكريمة من القيادة الرشيدة لإبراز تاريخ وثقافة وحضارة المملكة وتعزيز مكانتها بين العالم، مؤكدًا أهمية الحفاظ على التراث والتاريخ كجزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية، وعلى دعمه للمشاريع الثقافية والتاريخية.

من جانبه أكد الدكتور المخيزيم اهتمام الجمعية بالتميز البحثي في تاريخ وتراث المملكة والجزيرة العربية والتاريخ الإسلامي والعالمي وتوثيق الروابط العلمية بين الأكاديميين والمهتمين بالدراسات التاريخية والحضارية، التي تهدف إليها رؤية المملكة 2030.