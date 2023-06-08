محافظ الأحساء يستقبل رئيس الجمعية السعودية الخيرية لرعاية مرضى السرطان بالشرقية

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، بمكتب سموّه بمقر المحافظة، رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية لرعاية مرضى السرطان بالمنطقة الشرقية مي الجبر ، يرافقها المدير المالي للجمعية محمد الزامل والمدير التنفيذي عصام الجعفري.

واطلع سموّه على التقرير السنوي للجمعية ومنجزاتها لعام ٢٠٢٢م ، مستمعاً لشرح عن الدور الفعّال لعمل الجمعية ودورها في مساندة مرضى السرطان ودعمهم بكافة السبل وعن أهمية الفحص المبكر من خلال مركز مي الجبر للفحص المبكر ، وكذلك شاحنات الفحص المتنقلة لكافة مدن ومحافظات وقرى المنطقة الشرقية، وقامت الجمعية بتحويل حالات للعلاج لمستفيدها لمستشفى الموسى التخصصي بمحافظة الأحساء.

ونوه سموّه بالدور المهم الذي توليه القيادة الرشيدة – حفظها الله – في الاهتمام بالعمل الخيري والحرص على دعم الجمعيات الخيرية واستدامتها ، مؤكداً أهمية العمل الذي تقوم به الجمعية في خدمة ورعاية مرضى السرطان وتقديم الخدمات التي يحتاجونها ، متمنياً للجمعية التوفيق في سبيل ما تقدمه من جهود ملموسة لخدمة المرضى.

من جهتها نوه الجبر باهتمام سمو محافظ الأحساء بالجمعية ونشاطها.