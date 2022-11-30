محافظ الأحساء يستقبل رئيس المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات رعاية الأيتام

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، بمكتبه في مقر المحافظة اليوم، رئيس المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأيتام معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم والوفد المرافق له.

واستمع لشرح عن المجلس التخصصي والمهام والأدوار المناطة به والجهود المبذولة لتنسيق الجهود بين جمعيات ومؤسسات الأيتام بالمملكة لتحقيق القدر الأكبر من الاستقرار للأيتام وأسرهم، وابتكار وتبنّي المبادرات الوطنية النوعية لبناء قدرات العاملين، وتدريب وتأهيل وتمكين المستفيدين والإسهام في تأسيس ومأسسة العمل في جمعيات الأيتام بالمملكة، وإجراء الدراسات والبحوث ذات العلاقة.

وأكد سموّه أهمية دعم عمل جمعية رعاية الأيتام بالمحافظة بما يمكنها من تقديم أفضل الخدمات لهذه الفئة الغالية على الجميع، من خلال العديد من البرامج الرعوية والتنموية في مجالات كفالة الأيتام وتوزيع السلال الغذائية والرمضانية وكسوة العيد وغيرها من البرامج الموسمية الموجهة للمستفيدين وغيرها من الخدمات التي تقدمها الجمعية إنفاذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة بتقديم كل ما يضمن ويوفر العيش الكريم لأبناء هذا الوطن بمختلف المناطق.