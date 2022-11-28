محافظ الأحساء يستقبل رئيس المحكمة العامة بالمحافظة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، اليوم بمقر المحافظة، رئيس المحكمة العامة بمحافظة الأحساء فضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد الفريح، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تعيينه رئيساً للمحكمة العامة.

وهنأ سموّه فضيلة الشيخ الفريح بمناسبة تعيينه رئيساً للمحكمة العامة، متمنياً له التوفيق في مهام عمله، مثمناً بالجهود التي تبذلها المحكمة العامة بمحافظة الأحساء لخدمة المواطنين والمقيمين.

ونوه سموّ محافظ الأحساء بما تجده وزارة العدل والقضاء والمحاكم في مختلف مناطق المملكة من اهتمام ودعم من القيادة الرشيدة -ايدها الله -.

من جانبه عبر فضيلة الشيخ الدكتور الفريح عن شكره لسمو محافظ الأحساء على حفاوة الاستقبال وتوجيهاته السديدة لخدمة أهالي المحافظة.