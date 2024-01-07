محافظ الأحساء يستقبل رئيس كتابة العدل بالمحافظة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء بمكتبه اليوم, الشيخ عبدالمحسن بن عبدالله الملحم بمناسبة تكليفه رئيسًا لكتابة العدل بالمحافظة.

وهنأ سموّه الشيخ الملحم بهذه المناسبة، متمنيًا له التوفيق في مهام عمله، مشيداً بالجهود التطويرية التي تبذلها وزارة العدل لخدمة المواطنين والحرص على راحتهم وإنجاز المعاملات في وقت وجيز عبر خدماتها الإلكترونية أو من خلال فروعها، منوهًا بما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام وعناية بالقطاع العدلي وتعزيز ما يسهم في تقديم أفضل الخدمات.

واستمع سموّه لشرح من الشيخ الملحم عن سير عمل كتابة العدل بالمحافظة وعن منصة ناجز والبورصة العقارية وآلية الاستفادة من المسارات الموجودة فيها.