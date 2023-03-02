محافظ الأحساء يستقبل رئيس وأعضاء الجمعية الجغرافية السعودية

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، اليوم بمقر المحافظة، رئيس الجمعية الجغرافية السعودية الدكتور علي الدوسري وأعضاء الجمعية.

واستمع سموه لشرح عن أعمال الجمعية ومهامها والخطط المستقبلية لها والاستعدادات اللازمة للمؤتمر الدولي تقنيات وحلول مكانية في المدن الذكية ومحافظة الأحساء نموذجاً.

وأكد سموّه أهمية الجانب العلمي والارتقاء بالعلوم الجغرافية ودراسة الظواهر الطبيعية والبشرية، وأهمية تبادل الخبرات وعقد الشراكات مع القطاعات المعنية، وتدعيم الإسهامات المجتمعية والتنموية عبر الأنشطة التعليمية والبحثية.

بدوره أكد الدكتور الدوسري أهمية تكامل العلوم والجهات ذات العلاقة في أعمال ونشاط المؤتمر العلمي مما يعزز من تحقيق أهدافه بما يخدم رؤية المملكة 2030، مشيداً بدعم سموه المستمر للبرامج والأنشطة العلمية التي تنفذها الجمعية في محافظة الأحساء، مُباركاً لسموّه اختيار المحافظة لإقامة المؤتمر ودعمه له، متطلعاً بأن يضع المؤتمر حلولاً عملية لبعض المشكلات الحضرية.