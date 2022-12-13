محافظ الأحساء يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية ترميم

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء بمكتبه بمقر المحافظة اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية ترميم المهندس حمد بن ثواب الخالدي يرافقه المدير التنفيذي وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

واستمع سموّه لشرح عن إنجازات الجمعية التي حققت طوال مسيرتها إنجازات عديدة لصالح مستفيديها، حيث استفاد من خدماتها 2172 مستفيداً ومستفيدة يمثلون 8 مدن ومحافظات في المنطقة، بمشاركة أكثر من 8،406 متطوعين ومتطوعات، حققوا أكثر من 248،838 ساعة تطوعية بقيمة اقتصادية تجاوزت 4،135،500 ريالاً، واطلع على مستهدفات مشاريع ترميم الأحساء التي تمثل 30٪ من مشاريع ترميم بالمنطقة الشرقية.

وأكد سموّه أهمية اكتساب المهارات والخبرات سيكون له دور بارز في ضمان استمراريتها، حتى تستطيع خدمة مستفيديها، وهو الهدف الذي تسعى الجمعيات الخيرية لتحقيقه، مشيداً بدور الجمعية في ترميم منازل الأسر حاجه، واستكمال دور الجمعية المتخصصة بإعادة تأهيل المنازل القديمة.