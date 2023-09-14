محافظ الأحساء يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الروضة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء أمس، رئيس مجلس إدارة نادي الروضة مبارك بن أحمد المعيويد، يرافقه أعضاء مجلس الإدارة الجديد الذين قدموا للسلام على سموّه.

في بداية اللقاء بارك سموّه لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة الجديد اعتماد مجلس الإدارة الجديد بالنادي، منوهاً بما يحظى به قطاع الرياضة من الدعم والاهتمام غير المحدود من قبل القيادة الرشيدة -حفظها الله-، مؤكداً أهمية تقديم أفضل الجهود والتميز للحصول على مراكز متقدمة ومنجزات رياضية للمملكة وللمحافظة، متمنياً التوفيق للنادي.

من جهته أعرب المعيويد عن شكره لسمو محافظ الأحساء على متابعته المستمرة للشأن الرياضي في الأحساء، وحرصه على الارتقاء بالرياضة والرياضيين بالمحافظة.