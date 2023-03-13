محافظ الأحساء يستقبل متقاعدي أرامكو السعودية

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء بمقر المحافظة اليوم، عدداً من المتقاعدين من شركة أرامكو السعودية, بحضور رئيس لجنة المتقاعدين علي محمد البلوشي وعدد من قيادات الشركة.

وأشاد سموه بجهود موظفي شركة أرامكو السعودية وما قدموه طوال سنوات عملهم في المملكة من إسهامات وإنجازات مثمرة لخدمة المملكة والمنطقة ومحافظة الأحساء على وجه الخصوص.

من جهته نوه مايكل باتلر في كلمة ألقاها نيابة عن المتقاعدين بما تشهده المملكة من تطور ونمو في مختلف المجالات، مثمناً لسمو محافظ الأحساء استقباله له ولزملائه المتقاعدين.