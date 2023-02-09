محافظ الأحساء يستقبل مجلس إدارة جمعية الدعوة بالمبرز

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، بمكتبه بمقر المحافظة اليوم ، رئيس مجلس جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمبرز الدكتور خالد الخالدي، وأعضاء مجلس الإدارة .

واستمع سموّه لشرح عن الخدمات التي تقدمها الجمعية في الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات ونشر العلم، وسماحة الإسلام، وإلى ما تقدمه الجمعية من برامج متنوعة وخدمات اجتماعية للمجتمع .

كما اطلع على تقرير الجمعية خلال العام 1443هـ وما تم خلاله من مهام، وما تحقق للجمعية من إنجازات كان أبرزها حصول الجمعية على نسبة 94٪ في الحوكمة .

ودشن سموّه المتجر الإلكتروني لتبرعات الجمعية، مؤكدا أهمية بذل المزيد من العطاء لخدمة الدعوة وتوعية الجاليات .

فيما نوه رئيس الجمعية وأعضاء مجلس الإدارة، بدعم ومتابعة سمو محافظ الأحساء لأعمال الجمعية .