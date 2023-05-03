محافظ الأحساء يستقبل مدير تعليم المحافظة وداعم جائزة الشيخ عبدالوهاب الموسى للتمييز التعليمي

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء بمكتبه في مقر المحافظة اليوم مدير تعليم محافظة الأحساء حمد بن محمد العيسى، والداعم لجائزة الشيخ عبدالوهاب الموسى للتمييز التعليمي عبدالعزيز بن عبدالله الموسى ، وأمين الجائزة محمد بن عبدالعزيز الدليجان.

واستمع سموّه خلال اللقاء لشرح عن أهداف جائزة عبدالوهاب الموسى للتمييز التعليمي ودورها في دعم التميز في فئات الجائزة المختلفة من طالب ومعلم ومدير مدرسة ومشرف تربوي والهيئتين الإدارية والتعليمية كافة، التي امتدت إلى ١٢ عاماً ، منذ انطلاقتها عام 1432هـ.

ونوه بالجائزة التي أسهمت في نشر ثقافة الجودة في العمل، وتهدف إلى تطوير وتحفيز وإبراز المتميزين وتحسين مخرجات التعليم، مثمنا دور فرق العمل في اللجان العاملة على استمرار نجاح الجائزة وأداء رسالتها ، مشيداً بدور داعم الجائزة الذي كان له عظيم الأثر منذ انطلاق الجائزة.